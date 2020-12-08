8 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края дополнительно выделят полтора миллиарда рублей

Главная Общество
Красноярск
17:03 8 Декабря 2020
жилье, переселение, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Федерация выделит дополнительное финансирование в размере полутора миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края. Деньги предусмотрены федеральным национальным проектом «Жилье и городская среда» на период 2021-2022 годы.

На эти средства планируют переселить 2 248 человек из 905 ветхих домов в Енисейске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Назарове, Иланском, Уяре а также в Ивановском сельсовете Шарыповского района и Балайском сельсовете Уярского района.

«Согласно одобренной заявке в Красноярский край на реализацию этапа 2020-2021 годов дополнительно поступит около 64 млн рублей. Деньги направят на переселение 68 человек из аварийного жилья в Ужуре», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства Красноярского края.

Напомним, что в Красноярском крае реализуется федеральная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Она предполагает к 31 декабря 2024 года расселить не менее чем с 9,56 млн кв. м аварийного жилищного фонда, не менее 530,8 тысячи человек по всей стране. Кроме того, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В сквере Чернышевского построят ледовый городок

В сквере Чернышевского построят ледовый городок

8 Декабря 2020 г.
Центральный район Красноярска украшают к Новому году
Новости Красноярска: Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 27 миллионов рублей

Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 27 миллионов рублей

8 Декабря 2020 г.
Дом должен был быть построен в Северном
Новости Красноярска: Компания «Сибагро» в Красноярском крае построила жилой дом для своих работников

Компания «Сибагро» в Красноярском крае построила жилой дом для своих работников

8 Декабря 2020 г.
В нем разместились 14 квартир
Новости Красноярска: На двух главных набережных краевого центра зажглись световые деревья

На двух главных набережных краевого центра зажглись световые деревья

8 Декабря 2020 г.
В Красноярске продолжается подготовка к Новому году
Новости Красноярска: На «Столбах» построят новый научно-познавательный комплекс

На «Столбах» построят новый научно-познавательный комплекс

8 Декабря 2020 г.
Туристы смогут там ночевать
Новости Красноярска: В ноябре в воздухе Красноярска были превышены концентрации взвешенных частиц, фенола, гидрофторида и бензпирена

В ноябре в воздухе Красноярска были превышены концентрации взвешенных частиц, фенола, гидрофторида и бензпирена

8 Декабря 2020 г.
Результаты мониторинга опубликовал Роспотребнадзор
Новости компаний
08/12
Красноярский цемзавод планирует выпустить в 2020 году на 2% больше продукции, чем в 2019-м
08/12
В почтовых отделениях Красноярского края можно бесплатно вернуть онлайн-покупку
04/12
В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полигон «Шинник» требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна»

Полигон «Шинник» требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна»

8 Декабря 2020 г.
Действия компании «Экоресурс» за гранью логики
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрировали еще 337 новых случаев заболевания коронавирусом

В Красноярском крае зарегистрировали еще 337 новых случаев заболевания коронавирусом

8 Декабря 2020 г.
Еще 25 человек скончались
Новости Красноярска: В Красноярске достроят проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская

В Красноярске достроят проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская

8 Декабря 2020 г.
Это объект застройщика-банкрота «Емельяновская слобода»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru