На переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края дополнительно выделят полтора миллиарда рублей

Федерация выделит дополнительное финансирование в размере полутора миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края. Деньги предусмотрены федеральным национальным проектом «Жилье и городская среда» на период 2021-2022 годы.

На эти средства планируют переселить 2 248 человек из 905 ветхих домов в Енисейске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Назарове, Иланском, Уяре а также в Ивановском сельсовете Шарыповского района и Балайском сельсовете Уярского района.

«Согласно одобренной заявке в Красноярский край на реализацию этапа 2020-2021 годов дополнительно поступит около 64 млн рублей. Деньги направят на переселение 68 человек из аварийного жилья в Ужуре», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства Красноярского края.

Напомним, что в Красноярском крае реализуется федеральная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Она предполагает к 31 декабря 2024 года расселить не менее чем с 9,56 млн кв. м аварийного жилищного фонда, не менее 530,8 тысячи человек по всей стране. Кроме того, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.