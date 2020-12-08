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Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 27 миллионов рублей

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Красноярск
12:22 8 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, который присвоил деньги участников долевого строительства.

По версии следствия, 32-летний подозреваемый занимал должность генерального директора строительной компании и в период с 2015 по 2017 годы заключал с гражданами и фирмами договоры об участии в долевом строительстве на общую сумму почти 27 миллионов рублей. Предполагалось, что дом будет построен в Советском районе. Однако, свои обязательства он не выполнил, также не вернул деньги. Таким образом был причинен ущерб в особо крупном размере.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. В настоящее время потерпевшими признаны 5 физических и юридических лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

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