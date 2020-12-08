Компания «Сибагро» в Красноярском крае построила жилой дом для своих работников

Свинокомплекс «Сибагро» в Красноярском крае построил для своих сотрудников корпоративное жилье – двухэтажное здание с прилегающей территорией и детской площадкой. В нем разместились 14 квартир с разной планировки площадью от 28 до 98 кв. метров. Строительство длилось год, компания вложила в него 21,5 млн. рублей.

- Раньше мы брали на себя расходы, или часть их, если иногородний сотрудник снимал жилье или брал ипотеку. Теперь же у нас появился свой, замечательный и уютный дом! – рассказал директор свинокомплекса Виталий Павлюк на торжественном открытии дома. – Для нас это не только важная социальная инициатива, но и возможность выразить благодарность нашим сотрудникам за добросовестный труд на благо агрохолдинга. Мы заинтересованы в закреплении на местах молодых специалистов, которых привлекаем не только из Красноярского края, но и из других регионов. Так, например, сегодня в этот дом заселяются сотрудники, которые приехали жить и работать в Большую Мурту из Иркутской области, Алтайского края, Кемерово и Томска.

Многие молодые специалисты, приезжающие из других регионов работать на свинокомплексе «Сибагро» в Красноярском крае, в итоге оседают в Большой Мурте, где создают свои семьи. Так, ведущий технолог цеха первичной переработки Ольга Чепикова 5 лет назад переехала сюда из Кемеровской области. Здесь, в цехе, познакомилась со своим будущим мужем Иваном. Поженились, сейчас у них дочь Алена (3,5 года).

Жилье готово принять хозяев - в квартирах выполнена полная отделка, установлены кухонные гарнитуры. Здание обеспечено центральным отоплением и водоснабжением.

Помимо заботы о приезжих сотрудниках, «Сибагро» стремится улучшить условия работников, которые проживают непосредственно в пгт. Большая Мурта. Компания решает как экологические, так и социальные вопросы поселка. Например, с 2018 года мощности свинокомплекса задействованы для очистки хозяйственных стоков пгт. Большая Мурта. Это решение помогает справляться с серьезной экологической проблемой в районе, где отсутствует централизованная система канализации. Также компания строит детские площадки. А в сентябре «Сибагро» установила в Большой Мурте 15 современных остановочных комплексов.

Фото: «Сибагро»

По материалам «Сибагро»