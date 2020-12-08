На двух главных набережных краевого центра зажглись световые деревья

На Центральной левобережной и обновленной Ярыгинской набережных вчера зажгли световую иллюминацию в виде светящихся деревьях. Об этом рассказал градоначальник Сергей Еремин на своей странице в Instagram.

«Заметил, что в окнах некоторых красноярцев уже переливаются огоньки гирлянд. Наступает пора добавлять новогодние огни и в пространство нашего с вами городского дома. Сегодня на Центральной и Ярыгинской набережных зажглись светящиеся деревья. Они украсили наши пространства вдоль реки приятным новогодним сиянием. Такую световую перекличку двух берегов мы воплощаем впервые».

Кроме того, глава города отметил, что подобные деревья зажгутся в сквере Дзержинского, а также они появятся на обновленном променаде на Красрабе. Полностью световая иллюминация в краевом центре будет запущена к 18 декабря.

Фото: Instagram Сергея Еремина; Александр Черных