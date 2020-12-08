Красноярский цемзавод планирует выпустить в 2020 году на 2% больше продукции, чем в 2019-м

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2020. С января по ноябрь предприятие произвело 592,3 тыс. тонн цемента. За 12 месяцев завод планирует выпустить 621,2 тыс. тонн продукции – на 2% больше, чем в 2019 году (608,5 тыс. тонн).

Сегодня в ассортименте Красноярского цементного завода девять видов цемента, три общестроительных и шесть специальных. Все они полностью отвечают требованиям российских и международных стандартов, о чем свидетельствуют сертификаты соответствия. Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом, цемент можно приобрести навалом, в мягких контейнерах по 1000 кг, а также в мешках по 50 и 25 кг. Продукция применяется в строительстве и реконструкции зданий и промышленных объектов, а также гидросооружений (ГЭС, мосты и т.д.), взлетно-посадочных полос аэродромов; тампонажные цементы используются при обустройстве нефтяных скважин.

Несмотря на непростые экономические условия, ООО «Красноярский цемент» в полном объеме проводит текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. На эти цели в 2020 году холдинг «Сибирский цемент» выделил около 420 млн рублей.

Продолжает обновляться автотранспортный цех предприятия. Так, в текущем году на завод поступили карьерный самосвал VOLVO стоимостью более 13 млн рублей и экскаватор Doosan за 17 млн. В 2021-м на модернизацию автопарка планируется направить еще около 40 млн рублей. На эти средства будут приобретены два карьерных самосвала VOLVO, один «КамАЗ» и «Газель». Все автомобили, которые заменят устаревшие модели, имеют пятый, высший экологический класс.

Предприятие является участником национального проекта «Чистый воздух» и внесло значительный вклад в его реализацию. Так, в 2020 году на Красноярском цемзаводе завершился масштабный экологический проект – строительство нового электрофильтра на вращающейся печи № 5 в цехе «Обжиг». Компания «Сибирский цемент» вложила в него порядка 223 млн рублей. Ввод в эксплуатацию современного швейцарского оборудования позволил улучшить степень очистки отходящих газов вращающейся печи № 5 от неорганической пыли и повысить уровень экологической безопасности производства в целом.

«Вопреки объективным трудностям, «Красноярский цемент» реализовал свои планы по повышению экологической безопасности производства. С запуском нового фильтра мы завершили техническое перевооружение печи № 5», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Также предприятие оснастило дымовую трубу, единую для всех трех печей обжига, автоматической системой контроля выбросов. Газоаналитический комплекс измеряет параметры газового потока и передает данные на промышленный компьютер. С целью определения погрешности системы специалистами ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» проведены комплексные испытания для последующего формирования и выдачи пакета документов об утверждении типа средства измерения в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства средств измерения. После выполнения данного этапа будет выполнена приемка и ввод автоматической измерительной системы в эксплуатацию с проведением процедуры первичной поверки. В настоящее время оборудование работает в тестовом режиме. Общая сумма затрат АО «ХК «Сибцем» на реализацию проекта составит 28 млн рублей.

Помимо этого, в планах предприятия на будущий год – техническое перевооружение системы аспирации отделения первичного дробления известняка цеха «Горный». На эти цели будет выделено более 15 млн рублей.

На сегодняшний день в ООО «Красноярский цемент» трудятся 685 человек. На заводе действует собственный учебный центр, который отвечает за повышение квалификации персонала. В 2020 году, в условиях запрета на организацию массовых мероприятий, особое внимание уделялось разработке программ дистанционного обучения, а также созданию виртуальных учебных пособий для самостоятельного изучения работниками. Новые программы, в числе которых «Охрана труда», «Работа на высоте», «Пожарно-технический минимум» и другие, позволили предприятию полностью отказаться от услуг внешних учебных центров и даже оказывать услуги по обучению персонала других активов красноярской площадки холдинга «Сибирский цемент». Так, в 2020 году обучение в корпоративном учебном центре ООО «Красноярский цемент» прошли 869 человек по девяти направлениям.

«Завод успешно отработал «высокий» строительный сезон 2020-го, однако давать конкретные прогнозы об итогах года и дальнейшем развитии ситуации на рынке стройматериалов пока сложно. Уровень потребления цемента в Сибирском федеральном округе, вероятно, и дальше будет во многом зависеть от государственных мер поддержки строительного сектора, а также мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов», – отметил Владимир Афанасин.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»