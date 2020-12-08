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В почтовых отделениях Красноярского края можно бесплатно вернуть онлайн-покупку

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Красноярск
09:37 8 Декабря 2020
почта, сервис, услуги, интернет, покупки
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За 11 месяцев 2020 года жители Красноярского края вернули более 3300 интернет-заказов, воспользовавшись услугой Почты России «Легкий возврат». Сервис позволяет бесплатно и быстро вернуть купленный в интернет-магазине товар, сдав посылку в любом почтовом отделении. Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет такой сервис – Алиэкспресс, Ozon, H&M, Ла Редут, ЗАО СДТ и еще более 650 интернет-магазинов.

«С ростом количества покупок в период предновогодних распродаж участились и случаи возврата товаров. Только в ноябре по системе «Легкий возврат» было отправлено в интернет-магазины почти 550 посылок -  это в три раза больше чем в любой весенний месяц, - рассказала заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева. – Сервис набирает популярность у жителей Красноярского края благодаря удобству, вся процедура оформления занимает менее одной минуты. Чаще всего услугой пользуются жители Красноярска и Норильска». 

Ежемесячно почтовики региона бесплатно принимают от жителей Красноярского края около 300 почтовых отправлений для возврата в адрес интернет-магазинов. Возврат осуществляется в интернет-магазины, заключившие с Почтой России договор на предоставление данной услуги. Продавец самостоятельно информирует клиента о возможности возврата конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений к обратной отправке.

Для возврата товара чек, документы, удостоверяющие личность, и адрес продавца не потребуются. Интернет-магазин отправляет покупателю трек-номер для почтовых отправлений, по которому оператор почтового отделения примет посылку и отправит её обратно в магазин. После получения товара продавец вернет покупателю деньги.

Фото: АО «Почта России»
По материалам АО «Почта России»

В статье упоминаются:
Организации: АО «Почта России»
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