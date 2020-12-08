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Индийские компании пригласили принять участие в проекте создания грузового хаба на базе красноярского авиаузла

Главная Общество
Красноярск
08:40 8 Декабря 2020
авиация, проект, развитие, аэропорт, индия
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В формате видеоконференцсвязи состоялась презентация инвестиционного потенциала регионов Енисейской Сибири.  Презентация организована Управлением внешних связей Губернатора Красноярского края и Корпорацией развития Енисейской Сибири при поддержке Торгового Представительства Российской Федерации в Республике Индия и Конфедерации Индийской промышленности. Участниками презентации стали представители более 30 индийских компаний.

В ходе презентации были представлены ключевые экономические особенности регионов Енисейской Сибири, наиболее перспективные отрасли для иностранных инвестиций, а также меры и механизмы государственной поддержки.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко презентовал комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и предложил индийским компаниям принять участие в проекте «Международный транспортно-логистический и производственный хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка». В настоящее время в аэропорту Красноярск завершается строительство магистральной рулежной дорожки, которая увеличит вдвое число взлетно-посадочных операций.

«Основными преимуществами хаба для транспортно-логистических компаний является стратегическое местоположение в центре России,  близость к Транссибирской магистрали и возможность организации мультимодальных перевозок с использованием авто-, ж/д и авиатранспорта. Для промышленных предприятий – доступ к минерально-сырьевой базе регионов Енисейской Сибири и к зарубежным рынкам сбыта. Резидентам будут доступны земельные участки с уникальной транспортной доступностью и инфраструктурой, предусматривается индивидуальная организационная поддержка», - отметил Сергей Ладыженко.

В настоящее время Корпорацией развития Енисейской Сибири совместно с Правительством Красноярского края и инициатором проекта ведется широкомасштабная кампания по привлечению резидентов грузового хаба. Информация о проекте представлена в рамках ряда российских и международных мероприятий, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.  Среди возможных участников проекта рассматриваются компании, ведущие деятельность в сфере логистики и производства: авиаперевозчики, складские операторы, площадки электронной торговли, производители фармацевтики, косметики, электроники, медицинского оборудования, деталей для машиностроения.

Проект создания грузового хаба обладает синергетическим потенциалом, а его реализация станет значимым фактором развития окружающих территорий. Вокруг авиаперевозок формируются смежные сервисы и производства, что ведёт к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет.

По материалам АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири"
Фото: аэропорт Красноярска

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