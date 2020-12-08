На «Столбах» построят новый научно-познавательный комплекс

В 2021 году на «Столбах» планируют построить новый научно-познавательный центр «Нарым». Руководство нацпарка уже опубликовало тендер по поиску подрядчика. Строить будут за федеральный счет – национальный парк получил субсидию. Уже несколько лет на «Столбах» действует научно-познавательный комплекс «Нарым», где есть научный стационар и восемь гостевых домиков. В год этот комплекс принимает около 7 тысяч туристов, а заявки на размещение подают более 30 тысяч человек.

«Появление научно-познавательного центра «Нарым» позволит увеличить количество мест для размещения посетителей, выступит в качестве современной площадки для развития инклюзивного экотуризма, а также послужит катализатором развития межрегионального обмена туристами», - отметили в пресс-службе «Столбов».

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного модульного здания площадью 330 квадратных метров. В нем будет оборудован многофункциональный холл и комнаты для отдыха и проживания. Здание построят из клееного бруса на винтовых сваях. Оно будет оборудовано экологически чистой системой отопления на основе пеллетного котла.