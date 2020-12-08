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В ноябре в воздухе Красноярска были превышены концентрации взвешенных частиц, фенола, гидрофторида и бензпирена

Главная Общество
Красноярск
09:59 8 Декабря 2020
в красноярском крае, загрязнение, роспотребнадзор, экологи, экология, красноярск, в красноярске, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, чем красноярцы дышали в ноябре. В последний месяц осени ведомство исследовало около 1,7 тысяч проб. Самые значительные превышения предельно допустимых концентраций зарегистрированы по взвешенным частицам РМ2,5 – показатели по среднесуточным концентрациям составляли до 8,9 ПДКсс. По взвешенным частиц РМ10 ПДК были превышены до 5,4 раз. Превышение по взвешенным веществам составляло до 2,3 ПДКсс.
Также в атмосфере Красноярска обнаружены гидрофторид, фенол (превышение до 2,2 раз), углерода оксид и бенз(а)пирен.

«По другим исследованным загрязняющим веществам (азот диоксид, акрилонитрил, акролеин, бензол, гидрохлорид, дигидросульфид, дихлорметан, метилбензол (толуол), сера диоксид, тетрахлорэтилен, углерод, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол) превышения гигиенических нормативов не зафиксированы», - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, что ведомство проводит мониторинг воздуха в Красноярске в рамках проекта «Чистый воздух».

 

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