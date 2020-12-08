Сильный ветер сохранится в Красноярске во вторник

В Красноярске сохраняется непогода. По данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 8 декабря, порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В краевом центре будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Воздух днем прогреется до -7…-9°С.

«На юге Таймырского МР ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с, в Туруханском районе порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных районах и в горах южных районов порывы западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупреждают красноярские синоптики.

Спасатели при сильном ветре рекомендуют воздержаться от прогулок: по возможности лучше оставаться дома или в офисе. Опасно подходить к легким конструкциям и парковать вблизи них машины.



