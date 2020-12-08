8 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сильный ветер сохранится в Красноярске во вторник

Главная Общество
Красноярск
09:19 8 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, непогода, ветер, погода, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске сохраняется непогода. По данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 8 декабря, порывы западного ветра будут достигать 15-18 м/с. В краевом центре будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Воздух днем прогреется до -7…-9°С.

«На юге Таймырского МР ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с, в Туруханском районе порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных районах и в горах южных районов порывы западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупреждают красноярские синоптики.

Спасатели при сильном ветре рекомендуют воздержаться от прогулок: по возможности лучше оставаться дома или в офисе. Опасно подходить к легким конструкциям и парковать вблизи них машины.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В ноябре в воздухе Красноярска были превышены концентрации взвешенных частиц, фенола, гидрофторида и бензпирена

В ноябре в воздухе Красноярска были превышены концентрации взвешенных частиц, фенола, гидрофторида и бензпирена

8 Декабря 2020 г.
Результаты мониторинга опубликовал Роспотребнадзор
Новости Красноярска: Экс-гендиректора ГУК «Жилфонд» подозревают в присвоении 100 млн рублей

Экс-гендиректора ГУК «Жилфонд» подозревают в присвоении 100 млн рублей

8 Декабря 2020 г.
Деньги были получены от собственников
Новости Красноярска: Индийские компании пригласили принять участие в проекте создания грузового хаба на базе красноярского авиаузла

Индийские компании пригласили принять участие в проекте создания грузового хаба на базе красноярского авиаузла

8 Декабря 2020 г.
Проект обладает синергетическим потенциалом
Новости Красноярска: Красноярский край в числе самых пьющих и курящих регионов России

Красноярский край в числе самых пьющих и курящих регионов России

7 Декабря 2020 г.
Рейтинг обновили аналитики портала РИА-Рейтинг
Новости Красноярска: В сквере на Каче построят детскую площадку для водных игр

В сквере на Каче построят детскую площадку для водных игр

7 Декабря 2020 г.
В Красноярске такой еще не было
Новости Красноярска: В Красноярске изменится схема движения на Транспортном проезде

В Красноярске изменится схема движения на Транспортном проезде

7 Декабря 2020 г.
Ограничения начнут действовать с 11 декабря
Новости компаний
08/12
Красноярский цемзавод планирует выпустить в 2020 году на 2% больше продукции, чем в 2019-м
08/12
В почтовых отделениях Красноярского края можно бесплатно вернуть онлайн-покупку
04/12
В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На «Столбах» постоят новый научно-познавательный комплекс

На «Столбах» постоят новый научно-познавательный комплекс

8 Декабря 2020 г.
Туристы смогут там ночевать
Новости Красноярска: Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

Полигон «Шинник» травит жителей Ленинского района

3 Декабря 2020 г.
Депутат Горсовета о влиянии переполненной свалки на экологию
Новости Красноярска: 101-летняя пациентка победила COVID-19

101-летняя пациентка победила COVID-19

7 Декабря 2020 г.
Состояние бабушки будут контролировать врачи по месту жительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru