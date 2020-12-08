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Экс-гендиректора ГУК «Жилфонд» подозревают в присвоении 100 млн рублей

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Красноярск
08:49 8 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Краевая полиция сообщила об очередном коррупционном скандале в крупнейшей управляющей компании Красноярска. Бывшего генерального директора ГУК «Жилфонд» подозревают в присвоении 100 млн рублей, полученных от собственников многоквартирных домов. Деньги должны были направить на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, однако топ-менеджер управляющей компании распорядилась ими по собственному усмотрению.

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю установлено, что между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией был заключен договор на поставку электрической энергии. С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года была перечислена в качестве оплаты часть денежных средств. Оставшимися денежными средствами, полученными от собственников жилых помещений более 2 тыс. многоквартирных домов, подозреваемая распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ресурсоснабжающей организацией, в том числе в пользу третьих лиц. Сумма причиненного ущерба составила более 100 млн рублей», - сообщает региональное МВД.

По неподтвержденной официально информации, главной подозреваемой по делу проходит 44-летняя Наталья Жавнова, которая руководила «Жилфондом» с 2015 по сентябрь 2019 года. «Жилфонд» - крупнейшая УК Красноярска, которая теперь переименована в УК «ЖСК», она обслуживает более 2 тысяч домов в городе. В 2016 году со счетов «Жилфонда» в неизвестном направлении пропали 2,5 миллиарда, собранные на текущий ремонт. Куда делись эти деньги, ни власти, ни силовики не ответили красноярцам до сих пор. В ноябре 2020 года «Красноярскэнергосбыт» сообщил, что УК «ЖСК» задолжала ему более 165 млн рублей. С января 2020 года управляющая компания заплатила по счетам за потребление электрической энергии 128 тысяч рублей, при начисленных 73,5 миллионах.

Фото: ООО «ГУК «Жилфонд»

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