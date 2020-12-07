Красноярский край в числе самых пьющих и курящих регионов России

Аналитики портала РИА-Рейтинг обновили рейтинг регионов, жители которых ведут здоровый образ жизни. Не злоупотребляют алкоголем и табаком четыре республики Северного Кавказа, а также Тамбовская область. Сибиряки, напротив, который год в конце списка. Так, Тува на 61 месте в рейтинге из 85 регионов России. Красноярский край на по количеству пьющих и курящих жителей на 62 строчке по итогам 2019 года. Такая же позиция была у региона в 2018 году. Хуже всего положение дел в Хакасии. Аналитики разметили республику практически в самом конце списка – на 83 месте.

Авторы исследования отмечают, что там не высокие продажи алкоголя, однако высока смертность в состоянии алкогольного опьянения, а также зашкаливает процент преступлений, совершенных под действием спиртного.

Москва за год значительно улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 57-й на 49-ю строчку. Санкт-Петербург также переместился на более выгодные позиции: с 70-й на 63-ю строку. В столицах самая распространенная вредная привычка - курение.