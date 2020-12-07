В сквере на Каче построят детскую площадку для водных игр

Городские власти обещают красноярцам уникальную детскую площадку для водных игр. Объект планируют построить в сквере на Каче в районе ул. Обороны во время реконструкции общественного пространства. Это будет игровая зона с водокачкой и деревянными желобами для водных игр. Оборудуют площадку вокруг искусственного водоема с фонтанами. Архитекторы хотят, чтобы площадка слилась с природой – большая часть объектов будет выполнена из дерева.

Также в сквере на Каче установят входную группу с подсветкой, обустроят места для прогулок и тихого отдыха, сделают комфортные площадки для уединения вдоль реки, а также территории для выгула собак. Кроме того, под мостом ул. Вейнбаума будет располагаться деревянная цена и лавочки.

«В сквере имени Юдина планируется привести в порядок все существующие строения, беседки вдоль реки полностью отреставрируют: облицуют стойки деревом, заменят кровлю и оборудуют деревянные настилы. Особое внимание уделят освещению территории, чтобы красноярцы смогли безопасно гулять здесь в любое время суток. Также пространство дополнительно озеленят: деревья будут высажены во входной зоне со стороны ул. Обороны, в зоне отдыха в районе Центрального рынка, а также на участке между ул. Перенсона и ул. Вейнбаума – для разделения пешеходного и велосипедного транзита», - добавили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что благоустройство сквера имени Юдина запланировано на 2021 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности на следующий год запланирован ремонт 21 общественного пространства.