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Красноярцы оплатили долги на полмиллиарда рублей после запрета на выезд заграницу

Главная Общество
Красноярск
16:46 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Постановления об ограничении права выезда за пределы России в этом году получили более 184 тысяч жителей Красноярского края. Эта мера продемонстрировала свою эффективность: после наложения запрета на поездки за границу красноярцы погасили свои долги на общую сумму 550 млн рублей. В этом году приставы выдали протоколов о временном запрете на право выезда за границу на 12% больше, чем в прошлом году.

«Жители края к октябрю этого года накопили наибольшее количество долгов по кредитам — более 67 миллиардов рублей, налоговым платежам — более8 миллиардов рублей, а также штрафам за административные правонарушения (кроме штрафов, наложенных судами) — почти 1,3 миллиарда рублей», - сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Приставы напоминают, что узнать о долгах проще всего через базу данных исполнительных производств «Банк данных исполнительных производств». Сервис доступен на официальном сайте ведомства.

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