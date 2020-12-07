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Богучанская ГЭС произвела 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Главная Общество
Красноярск
13:15 7 Декабря 2020
гэс, энергетика, работа, электростанция
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6 декабря 2020 года Богучанская ГЭС выработала 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала 2020 года Богучанская ГЭС произвела 16,3 млрд кВт·ч, что на 197 млн кВт·ч больше, чем за весь 2019 год.

«Символический рубеж в 100 млрд киловатт-часов электроэнергии Богучанская ГЭС достигла за восемь лет работы, в год 100-летия плана ГОЭЛРО и в канун профессионального праздника Дня энергетика, – заявил генеральный директор Богучанской ГЭС Всеволод Демченко. – За время, прошедшее после пуска первых агрегатов, успешно завершены все монтажные и строительные работы, заполнено водохранилище, введена в строй схема выдачи мощности. На Богучанской ГЭС сформировался очень сильный, высокопрофессиональный коллектив, который вывел станцию в лидеры энергетики Красноярского края. Сегодня Богучанская ГЭС не только производит треть всей потребляемой энергии, но и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков регионального бюджета».

В 2020 году гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. В конце февраля-начале марта и начале декабря расходы гидростанции были максимальными за всю историю и составили 3 600 кубометров в секунду. Фактические расходы через гидроагрегаты в 2020 году превышают 3 152 кубометра в секунду, что на 245 кубометров в секунду больше, чем в 2019 году. 4 декабря была достигнута максимальная суточная выработка - 54,723 млн. кВт·ч, и максимальная среднесуточная мощность станции за все время эксплуатации - 2280,1МВт.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей.

Богучанская ГЭС строилась более 40 лет. Подготовительный этап возведения гидростанции начался в октябре 1974 года, первый кубометр бетона в тело плотины уложили 17 апреля 1982 года. После распада СССР темпы строительства Богучанской ГЭС значительно снизились. Новый этап в истории ГЭС начался в 2006 году, когда ГидроОГК, позже переименованное в РусГидро, и РУСАЛ начали реализацию проекта «БЭМО» (Богучанское энергометаллургическое объединение), включающего достройку ГЭС и строительство алюминиевого завода.

Первые два гидроагрегата Богучанской ГЭС были включены в сеть 15 октября 2012 года, в 2013-2014 годах на ГЭС вводили по три гидроагрегата суммарной мощностью 1 ГВт. Летом 2015 года Богучанское водохранилище было заполнено до проектной отметки, проведены испытания водосброса № 2. Строительство мостового перехода и автомобильной дороги по гребню бетонной и каменно-набросной плотины стали финальным этапом возведения станции, 21 декабря 2017 года движение через Ангару было торжественно открыто.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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