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Итальянец из Красноярска получит российский паспорт в короткий срок

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Красноярск
12:12 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Валерио Дзанетти, который ранее обратился к главе государства во время прямой линии с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020» получит российское гражданство в максимально короткие сроки. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Итальянец из Красноярска получит российский паспорт в короткий срок

«Я не француз, я не актёр, я простой итальянский преподаватель, но сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намёк. Моё сердце здесь», - сказал красноярский итальянец

Стало известно, что с учителем итальянского языка, который живет в Красноярске 8 лет, уже встретилась начальник управления по вопросам миграции краевого Главка полковник Елена Сидельникова встретилась с волонтером и сообщила порядок получения российского паспорта, какие необходимо предоставить документы. Дзанетти пообещал в короткий срок собрать пакет, после чего вопрос выдачи паспорта гражданина РФ будет рассмотрен в максимально короткие сроки.

 

 

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