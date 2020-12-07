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МЧС открывает спасательный пост на горнолыжном курорте в Приисковом

Главная Общество
Красноярск
10:52 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России открывают временный пост на горнолыжном курорте в хакасском селе Приисковое. Поклонники фрирайда едут отдыхать туда с ноября. Дежурить в Приисковом будут восемь спасателей, они берут с собой шесть единиц техники.

«Пост спасателей оснащен снегоходами, техникой повышенной проходимости и снаряжением необходимым для оказания помощи туристам, попавшим в беду. Но главной задачей специалистов является профилактическая работа с туристами. Спасатели будут разъяснять отдыхающим требования безопасности к активному отдыху на снегоходных трассах и горнолыжных маршрутах»,- сообщили в пресс-службе МЧС Хакасии.

Отметим, что временный пост спасателей в отрогах Кузнецкого Алатау открывают ежегодно. Туда приезжают туристы со всей страны для катания по необорудованным склонам на горных лыжах, сноубордах и снегоходах. ЧП с туристами там происходят регулярно. Так, в 2018 году из-за схода лавины погибли два человека. Ранее пропали четверо туристов на снегоходах, их тела нашли только весной. В ноябре прошлого года погиб 32-летний мужчина на снегоходе.

 

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