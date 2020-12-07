Из Красноярска открывают рейсы по пяти международным направлениям

Пассажиры аэропорта Красноярска в перспективе смогут улететь еще по пяти международным направлениям. Разрешение на открытие новых направлений выдала Росавиация. Авиакомпаниям предлагают организовать перелеты в Пунта-Кану в Доминиканской республике, в узбекистанский Наманган, в Иорданию - рейс до Акабу, в китайский Сямень, а также в Бельгию - рейс до Льежа.

Добавим, что перечисленные направления пока не утверждены как новые маршруты. Росавиация только предоставила авиакомпаниям возможность для организации перелетов.

Ранее краевые власти обещали, что как только в аэропорту Красноярска откроют авиахаб «Аэрофлота», будут открыты рейсы по 12 новым направлениям. В их числе Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Симферополь и Сочи.