Футбольный клуб «Тотем» открыл благотворительный магазин детской и подростковой одежды

Детский футбольный клуб «Тотем» открыл в Красноярске благотворительный магазин детской и подростковой одежды. Он называется «Тотемка» и находится на пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 120. Аналогов этому проекту в России нет, говорят организаторы. Красноярцев просят приносить ненужные детские вещи в хорошем состоянии. Большую часть этой одежды передадут в детские дома, приюты или нуждающимся семьям, а оставшуюся часть – в магазин. Купить их можно будет за благотворительный взнос или забрать бесплатно. Вырученные деньги пойдут на развитие детского футбольного клуба «Тотем», который работает с детьми-сиротами.

«Миссия нашего проекта - оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации через обеспечение их необходимыми вещами. Мы предоставляем возможность нуждающимся, в том числе тем, кто стесняется просить помощь, - приобрести необходимые вещи за небольшой благотворительный взнос», - рассказывают авторы проекта.

Приносить вещи можно по нескольким адресам:



Строительная компания «Сиблидер» пр. им Газеты Красноярский Рабочий, 165Г

Управляющая компания «Согласие» ул. 60 лет октября 63

Спортивный комплекс «Тотем» ул. Вавилова 90 Б

ООО УК «Управдом уют» ул. Ключевская 83 и ул. Ключевская 85

ул. Краснодарская, 35 (с 9 до 17)

ул. Водопьянова, 19 (с 9 до 20)

ул. Краснодарская, 8

ул. Семафорная, 287

ул. Судостроительная, 26а

Также оставить вещи можно на вахте в школах, лицеях и детских садах: Лицей №9, Гимназия №14, Гимназия №5, Гимназия №7, Лицей №11, Школа №92, Школа №45, Школа №17, Школа №93, Школа№23, Школа №6, Школа №62, Детский сад №319.

Фото: Инстаграм Сергея Еремина