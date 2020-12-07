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Футбольный клуб «Тотем» открыл благотворительный магазин детской и подростковой одежды

Главная Общество
Красноярск
09:49 7 Декабря 2020
общество, помощь, благотворительность, в красноярске, футбол, спорт, дети, сироты
Автор: Sibnovosti.ru
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Детский футбольный клуб «Тотем» открыл в Красноярске благотворительный магазин детской и подростковой одежды. Он называется «Тотемка» и находится на пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 120. Аналогов этому проекту в России нет, говорят организаторы. Красноярцев просят приносить ненужные детские вещи в хорошем состоянии. Большую часть этой одежды передадут в детские дома, приюты или нуждающимся семьям, а оставшуюся часть – в магазин. Купить их можно будет за благотворительный взнос или забрать бесплатно. Вырученные деньги пойдут на развитие детского футбольного клуба «Тотем», который работает с детьми-сиротами.

«Миссия нашего проекта - оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации через обеспечение их необходимыми вещами. Мы предоставляем возможность нуждающимся, в том числе тем, кто стесняется просить помощь, - приобрести необходимые вещи за небольшой благотворительный взнос», - рассказывают авторы проекта.

Приносить вещи можно по нескольким адресам:

Строительная компания «Сиблидер» пр. им Газеты Красноярский Рабочий, 165Г
Управляющая компания «Согласие» ул. 60 лет октября 63
Спортивный комплекс «Тотем» ул. Вавилова 90 Б
ООО УК «Управдом уют» ул. Ключевская 83 и ул. Ключевская 85
ул. Краснодарская, 35 (с 9 до 17)
ул. Водопьянова, 19 (с 9 до 20)
ул. Краснодарская, 8
ул. Семафорная, 287
ул. Судостроительная, 26а
Также оставить вещи можно на вахте в школах, лицеях и детских садах: Лицей №9, Гимназия №14, Гимназия №5, Гимназия №7, Лицей №11, Школа №92, Школа №45, Школа №17, Школа №93, Школа№23, Школа №6, Школа №62, Детский сад №319.

Фото: Инстаграм Сергея Еремина

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