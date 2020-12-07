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Потепление задержится в Красноярске до четверга

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Красноярск
09:19 7 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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К концу рабочей недели в Красноярске похолодает. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 7 декабря, в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления усилится до 6-11 м/с, днем порывы до 13-18 м/с. Воздух прогреется до -8…-10°С.

«На юге Таймырского МР днем ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с, в Туруханском районе, в Эвенкийском МР местами сильный снег, порывы западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных районах порывы западного ветра 15-18 м/с, метель, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица», - предупреждают красноярские синоптики.

В ночь на вторник, 8 декабря, похолодает до -12°С. В дневные часы термометры покажут -7°С, осадков не ожидается. Такая погода сохранится в Красноярске до четверга. 10 декабря ночные температуры опустятся до -17°С, днем около -12°С.

Ночь на пятницу, 11 декабря, станет самой морозной на этой неделе. По предварительным данным Гидрометцентра, похолодает до -26°С. В светлое время суток -16°С. К выходным дневные температуры опустятся до -18°С.


 

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