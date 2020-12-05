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Фонограмма в пандемию: в Красноярске состоялся концерт Zivert

Главная Общество
Красноярск
12:45 5 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, концерт, концерты, вирус, эпидемия, ограничения, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске прошел концерт популярной певицы Zivert. Мероприятие прошло накануне в концертном зале «Grand Hall Siberia» и на нем присутствовали сотни поклонников творчества певицы.

Ранее было известно, что все билеты на концерт были распроданы за неделю до выступления. Организаторы уверяли, что продажа велась только на 50% от общей вместимости зала – 1 700 мест. По словам организаторов, это связано с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Также зрители рассаживались в шахматном порядке и на входе в зал стояли антисептики и лежали защитные маски.

Тем не менее, в социальных сетях посетители концерта отметили, что поклонники творчества неохотно соблюдали социальную дистанцию и пренебрегали мерами предосторожности, сняв маски.

Кроме того, некоторые отмечали, что певица работала под фонограмму.

«Ещё бы, поверх фанеры не пела бы и было бы, классно( лучше без фанеры) а что, мы схавали, нам понравилось», - написал в Instagram один из посетителей (пунктуация и орфография автора сохранены).   

Отметим, что ранее у Zivert были отменены концерты в других городах России, в том числе в Новосибирске, где она должна была выступить днем ранее.

 

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