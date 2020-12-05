Надежда Самкова прошла третий этап шоу «Голос»

Оперная певица из Красноярска Надежда Самкова прошла дальше в девятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Трансляция прошла накануне вечером. На третьем этапе популярного шоу конкурсанты состязались в «Нокаутах».

Надежда в своем фирменном стиле исполнила песню известной певицы Земфиры Рамазановой «Жить в твоей голове» за что получила овации от публики, но неоднозначные оценки жюри.

Отметим, что красноярке противостояли две другие певицы из команды Сергея Шнурова – Лейла Мурадова с композицией «Un-Break My Heart» певицы Тони Брэкстон, а также Мария Русакова, которая исполнила песню "Помоги мне" из советского кинофильма «Бриллиантовая рука».

После того, как участницы конкурса спели, наставнику пришлось выбрать только одну певицу, которая пройдет дальше.

«Все огромные молодцы, я получил невероятное удовольствие. Я бы вообще не смотрел эту программу, если бы не наша команда. Я выбираю Марию»», – сказал Шнуров

Затем он обратился к другим участникам жюри с просьбой воспользоваться правилом конкурса и «спасти» конкурсанток, забрав их в свою коллектив. Во время слов благодарности от Надежды Самковой и прощанием с проектом, Полина Гагарина нажала кнопку, забрав оперную диву из Красноярска в свою команду.

Фото: скриншот трансляции Первого канала