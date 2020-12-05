Красноярский Stand-up комик претендует на победу в «Открытом микрофоне» на ТНТ

Юморист из Красноярска Алексей Юрьянов вышел в полуфинал стенд-ап шоу «Открытый микрофон». Накануне состоялся очередной выпуск на телеканале ТНТ.

Красноярец выступает в команде комика Нурлана Сабурова и претендует на победу в конкурсе, где приз составляет 3 миллиона рублей.

Алексей занимается юмором более 6 лет, красноярской публике он известен как капитан команды КВН «Так-то», которая в 2019 году стала победителем Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Отметим, что это его первое сольное выступление на федеральных каналах. Ранее он побеждал во Всероссийском конкурсе Stand-up от канала Paramount Comedy и выиграл 100 000 рублей.