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Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные дома компаний «АртиСтрой-М» и «СтройИндустрия»

Главная Общество
Красноярск
17:44 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о завершении строительства двух проблемных домов компаний «АртиСтрой-М» и «СтройИндустрия». Свои квартиры в этих многоэтажках не могут дождаться 120 инвесторов. По процедуре Фонду теперь потребуется получить от Арбитражного суда права застройщика на объекты незавершенного строительства и земельный участок. Это займет не менее трех месяцев. После этого организация доработает проект застройки, получит положительное заключение экспертизы и приступит к работам на стройплощадках.

«Приняли решение о восстановлении прав более 2,5 тысячи дольщиков в 10 регионах – 32 дома достроим, дольщикам еще 10 домов будут выплачены компенсации», – цитирует пресс-служба краевого правительства заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Наблюдательному совету федерального Фонда защиты прав дольщиков также предстоит решить проблемы дольщиков компаний «Емельяновская слобода», «Имхотеп», ЖСК «ЖСК-1» и «СтройИнвест». От решения Фонда будет зависеть – получат ли обманутые дольщики денежные компенсации или их дома будут достроены.

Напомним, сегодня Sibnovosti.ru рассказывали о компенсационных выплатах, которые получили обманутые дольщики.

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