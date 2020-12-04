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Федеральные журналисты сняли фильм про самого известного столбиста Красноярска Андрея Дидуха

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Красноярск
17:19 4 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, общество, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральные журналисты сняли фильм про самого известного столбиста Красноярска Андрея Дидуха, известного большинству горожан как «дедушка-паук» Андроныч. В фильме показано, как красноярец покоряет скалы в Крыму. Раньше на зимовку он уезжал в Таиланд, а теперь пережидает холода на российском полуострове. О том, сколько лет Андронычу, журналистам узнать не удалось – они пишут, что ему около 60 лет, а сам дедушка говорит, что ему около 70.

«Он родился в небольшой деревне в Сибири. Работал на заводе, в детском доме и церкви. Когда ему было чуть больше сорока — увлекся свободным скалолазанием. С тех пор забирается на горы без страховки. Он по-прежнему живет рядом с Красноярском, где находятся Красноярские Столбы — несколько десятков скал разной высоты и сложности», - говорится в описании к фильму.

Выпуск про Андрея Дидуха доступен на ютубе. В фильме он без страховки забирается на гору Кошка, высотой 120 метров.

 

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