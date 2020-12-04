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Красноярка скрыла измену придуманным ограблением

Главная Общество
Красноярск
17:11 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярка заявила об ограблении, чтобы скрыть измену гражданскому мужу. 42-летняя женщина забыла паспорт, телефон и 500 рублей на квартире своего знакомого. Признаться в неверности сожителю она не решилась, поэтому пошла в полицию с заявлением об ограблении.

«Женщина пояснила, что к ней на улице подошли двое парней, один из которых, толкнул ее, а второй выхватил сумку, после чего они убежали. В ходе проведенной проверки указанные факты не нашли своего подтверждения. Однако выяснилось, что заявительница сообщила о вымышленном преступлении для того, чтобы скрыть от своего сожителя то, что она находилась в квартире своего знакомого», - пояснили в пресс-службе краевой полиции.

В региональном МВД добавили, что теперь женщина находится под следствием. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Красноярке грозит до 3 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Красноярска.

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