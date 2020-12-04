Представители Богучанской ГЭС приняли участие в Российском международном энергетическом форуме

Участникам Российского международного энергетического форума представлен опыт Богучанской ГЭС в развитии системы дополнительного образования, профориентации школьников и формировании кадров для энергетики на конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России».

Российский международный энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее международное мероприятие в России. Основная задача проекта – создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. В 2020 году форум прошел 1-3 декабря в смешанном онлайн и оффлайн форматах.

На форуме также были вручены награды победителям Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, проходящего ежегодно при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. АО «Богучанская ГЭС» было признано лучшим в номинации «Молодежная политика. Компании численностью до 1 тысячи человек». В конкурсе приняли участие 67 компаний энергетической отрасли, определены победители в 11 номинациях, выделены 16 лучших проектов компаний.

«Строительство Богучанской ГЭС существенно изменило требования к системе подготовки кадров в Кежемском районе – станции нужны высококвалифицированные специалисты на всех уровнях, от рабочего до директора. Подготовка таких кадров должна быть системной, и чем раньше школьники определяются с выбором будущей профессии, тем лучше. Первые представители поколения Z, то есть молодые люди, родившееся в XXI веке, сейчас уже заканчивают вузы и через год-другой придут в трудовые коллективы. Мы гордимся тем, что наши образовательные и развивающие программы, в первую очередь Энергокласс* РусГидро дали дополнительные знания нескольким десяткам выпускников, которые станут хорошими специалистами», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В докладе «Поколение Z: формула сотрудничества» был обобщен многолетний опыт сотрудничества Богучанской ГЭС с учреждениями образования, общественными организациями и спортивными клубами Кежемского района Красноярского края. При поддержке Богучанской ГЭС школьники становятся участниками образовательных программ в передовых специальностях, изучают программирование, робототехнику, инженерный дизайн, 3D-моделирование и т.д. Школьники с ранних лет приобретают опыт командной и индивидуальной проектной деятельности, побеждают в различных фестивалях и конкурсах, получают возможность продолжить обучение в лучших вузах РФ. Богучанская ГЭС поддерживает проекты, посвященные экологии, энергоэффективности и энергосбережению, выделяет средства на развитие детского спорта и культуры.