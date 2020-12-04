Юрий Швыткин передал продуктовые наборы врачам краевого онкоцентра

Депутат Государственной думы ФС РФ от Красноярского края Юрий Швыткин посетил Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского.

В рамках работы волонтерского центра партии «Единая Россия» парламентарий передал врачам онкоцентра, которые сейчас находятся в «красной зоне» и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, продуктовые наборы к чаю и поблагодарил медицинских сотрудников за самоотверженный труд.

«Особые слова признательности медикам красной зоны, именно они принимают на себя удар пандемии коронавируса, именно они постоянно ведут борьбу за здоровье граждан. От всей души хочется пожелать врачам оставаться такими же профессионалами своего дела. В период пандемии они несут службу, рискуя жизнью, оказывая помощь в борьбе с коронавирусом. Желаю здоровья, благополучия. Пусть нашим врачам всегда сопутствует удача», - отметил Юрий Швыткин.

Для помощи врачам инфекционного госпиталя краевого онкодиспансера, Юрий Швыткин вместе с депутатом Красноярского городского Совета Дмитрием Власовым приобрели специальные медицинские аппараты – небулайзеры. Приборы передали в пользование медикам, чтобы они помогали в лечении пациентов инфекционного госпиталя.

Также депутат поздравил медицинский коллектив онкоцентра с 75-летним юбилеем, вручил благодарственные письма.

По данным на 30 ноября 2020 года в инфекционном госпитале онкологического диспансера работает 84 специалиста. Они продолжают оказывать помощь пациентам, переведённым из Краевой клинической больницы, 20-й больницы и СКЦ ФМБА. В госпитале находятся 109 пациентов. На кислородной поддержке – 67% пациентов, на искусственной вентиляции легких – один, в реанимации - двое.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»