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Росводресурсы установили режимы работы Богучанской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
13:57 4 Декабря 2020
энергетика, работа, гэс, электростанция
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В соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления с 29 ноября Богучанская ГЭС приступила к плановому увеличению расходов через гидроагрегаты и 2 декабря вышла на верхнюю границу установленного диапазона 3600 кубометров в секунду. Расходы осуществляются через семь гидроагрегатов, два находятся в резерве; использование станционных водосбросов не планируется.

«В 2020 году Богучанская ГЭС уже работала с расходами 3590-3600 кубометров в секунду в конце февраля – начале марта, тогда это было обусловлено подготовкой к предстоящему весеннему паводку. В декабре продолжительность работы в установленном режиме будет зависеть от сроков ледостава на Енисее и запросов ОДУ Сибири. Увеличивая расходы, Богучанская ГЭС принимает участие в решении общей для всех станций Ангарского каскада задачи – регулирования уровня водохранилищ и предотвращения негативных явлений в период ледостава», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

По состоянию на утро 2 декабря Богучанское водохранилище в створе станции находится на отметке 207,56 м над уровнем Балтийского моря; уровень Ангары в нижнем бьефе – 138,78 м. На заливах водохранилища началось формирование ледового покрова, в акватории наблюдают скопления шуги.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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