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Дорожные полицейские вычислили хитрого таксиста

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Красноярск
12:56 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который скрыл часть номера своей машины и регулярно нарушал правила парковки на стоянке возле аэропорта в Емельяново.

На протяжении нескольких месяцев он попадал в объективы камер, но так как несколько символов номерного знака были закрыты фрагментами другого госномера, идентифицировать владельца машины было невозможно. Ориентировка на предприимчивого таксиста была направлена сотрудникам ДПС Емельяновского района. Он был задержан в момент привычного для него нарушения на парковке с измененным госномером.

Злостным нарушителем оказался 48-летний мужчина и в отношении него было составлено 17 постановлений за ранее зафиксированные нарушения. Теперь мужчине придется заплатить в казну 25 500 рублей.

Фото: vk.com/gibdd24

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