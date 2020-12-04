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В Красноярском крае более двух тысяч обманутых дольщиков получили выплаты

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Красноярск
12:35 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В уходящем году более двух тысяч обманутых участников долевого строительства получили компенсации за недостроенное жилье. Об этом рассказал министр строительства региона Сергей Козупица.

Также были введены в эксплуатацию несколько жилых домов, которые считались долгостроями, а именно: ЖСК «Светлый» в Северном, дом на Юшкова, два жилых дома в районе «Слобода » и многоэтажный дом в Сосновоборске.

Напомним, в октябре прошлого года правительство региона заключило соглашение с фондом обманутых дольщиков, по нему из бюджета края было выделено 621 миллион рублей для компенсации гражданам.  

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