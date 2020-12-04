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РУСАЛ финансирует строительство новогодних елок в Советском и Центральном районах Красноярска

Главная Общество
Красноярск
11:20 4 Декабря 2020
новый год, праздник, елка, предприятие
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ направит 1,3 млн рублей на строительство новогодних елок в Советском районе Красноярска. Эти средства будут направлены на возведение традиционной кразовской елки в сквере Космонавтов, а также новогоднего ледового городка, который впервые строится в новом сквере в микрорайоне Солнечный. Кроме этого, еще 650 тысяч рублей компания вложит в строительство новогодней елки в микрорайоне Покровка Центрального района Красноярска.

В сквере Космонавтов уже приступили к монтажу горок. До 15 декабря планируется завершить монтаж елки – в этом году вместо привычных для жителей района пяти елок здесь будет одна -  44-метровая. Как сообщается в официальном аккаунте кразовской елки в Инстаграм (@sov_elka), главный новогодний символ в сквер Космонавтов «переехал» с Театральной площади.

РУСАЛ финансирует строительство новогодних елок в Советском и Центральном районах Красноярска

Концепция ледового городка в этом году называется «Сказ о Сибири». Самой масштабной ледовой композицией станет лабиринт «Танцы Сибири» по мотивам танцевальных постановок ансамбля имени М.С. Годенко. В оформлении горок и ледяных скульптур будут использованы мотивы творчества В.И. Сурикова, образ Енисея-батюшки, таежных зверей. В сквере Космонавтов построят три больших двухскатных горки, три средних горки и горку для самых маленьких красноярцев.

– Помощь в обустройстве главной новогодней площадки Советского района – это наша ежегодная традиция, не случайно среди красноярцев елка в сквере Космонавтов известна как «кразовская елка». На протяжении многих лет мы развиваем сотрудничество с администрацией района, ремонтируем дворы, занимается зелеными насаждениями, благоустройством общественных пространств. В этом году мы также принимаем участие в строительстве новогоднего городка в микрорайоне Покровка. Создание комфортной среды для жизни в городах, где работают предприятия РУСАЛа, – одно из приоритетных направлений социальных инвестиций компании, – отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Александр Дроздов.

Еще одно новшество в этом году ждет жителей микрорайона Солнечный. Впервые новогоднюю елку установят здесь в новом парке между проспектами Молодежный и 60 лет Образования СССР и улицей Микуцкого.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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Организации: РУСАЛ
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