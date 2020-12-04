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Анатолий Быков останется под стражей до 4 января

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Красноярск
08:31 4 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне в суде Железнодорожного района краевого центра приняли решение продлить срок ареста авторитетному предпринимателю и бывшему депутату Законодательного собрания края Анатолию Быкову. В пресс-службе краевого суда сообщили, что подозреваемый в совершении тяжких преступлений бизнесмен останется в следственном изоляторе до 4 января 2021 года.

Напомним, Анатолия Быкова обвиняют по ряду преступлений, в частности организация заказных убийств, руководство преступным сообществом, подстрекательство к убийству, а также экономические преступления – неуплата налогов в крупном размере.

Отметим, что вчерашнее продление срока ареста связано с обвинением в организации заказного убийства бизнесмена и исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Николова, совершенного в 2005 году.

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