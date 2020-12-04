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В Красноярске два автобуса сняли с линии за нарушение масочного режима

Главная Общество
Красноярск
09:52 4 Декабря 2020
безопасность, эпидемия, маршрутки, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Контролеры за день проверили 18 автобусов в Красноярске на соблюдение масочного режима экипажем и пассажирами. Сотрудники мэрии, Роспотребнадзора и полиции отслеживали, чтобы в защитных масках были все – пассажиры, кондукторы и водители.

Автобусы №58 и №60 сняли с линии за нарушение противоэпидемических мер, на двух пассажиров составили протоколы об административном правонарушении – штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Тем, у кого была маска, но использовалась неправильно, выносили предупреждение.

«Хочется поблагодарить пассажиров, которые понимают необходимость использования средств индивидуальной защиты в городском транспорте. Таких теперь большинство. Однако все равно находятся те, кто отказывается носить маску, тем самым подвергая опасности себя и других граждан. Из-за таких пассажиров нередко возникают конфликты, вплоть до вызова полиции и срыва рейсов. За прошедшие полгода пандемии с линии было снято 283 автобуса и троллейбуса, а также составлено 43 протокола на пассажиров», – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

В Роспотребнадзоре отметили, что средства индивидуальной защиты необходимо надевать правильно, чтобы маска закрывала органы дыхания. Когда два человека находятся в респираторах, это существенно сокращает риск заражения.

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