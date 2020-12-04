В Красноярск возвращаются 20-градусные морозы

В Красноярске похолодает на выходных. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 4 декабря, в городе ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западного направления усилится до 7-12 м/с. Воздух прогреется до -9…-11°С. На дорогах сохранится гололедица.

В ночь на субботу, 5 декабря, температура опустится до -15°С. В светлое время суток термометры покажут -10°С, осадков не ожидается.

Самой морозной будет ночь на воскресенье, 6 декабря. В темное время суток похолодает до -20°С, днем до -14°С, осадков не будет.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в Красноярске значительно потеплеет.