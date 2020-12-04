Скверу в центре Красноярска присвоили имя «Сквер медицинской доблести»

Сквер на перекрестке пр. Мира и ул. Парижской Коммуны получил имя «Сквер медицинской доблести». Постановление о присвоении общественному пространству нового названия подписал глава города Сергей Еремин. Таким образов власти увековечили подвиг медицинских работников во время пандемии.

«При выборе сквера, имя которого будет навсегда связано с медиками, учитывалось его расположение в центральной части города, а также то, что рядом с общественным пространством размещается одно из старейших городских учреждений здравоохранения – Красноярская межрайонная поликлиника №5», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году в сквере обещают установить скульптуру в честь докторов и медсестер – героев современности в белых халатах.

фото: gornovosti.ru