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Скверу в центре Красноярска присвоили имя «Сквер медицинской доблести»

Главная Общество
Красноярск
08:27 4 Декабря 2020
благоустройство, благодарность, медицина, врачи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сквер на перекрестке пр. Мира и ул. Парижской Коммуны получил имя «Сквер медицинской доблести». Постановление о присвоении общественному пространству нового названия подписал глава города Сергей Еремин. Таким образов власти увековечили подвиг медицинских работников во время пандемии.

«При выборе сквера, имя которого будет навсегда связано с медиками, учитывалось его расположение в центральной части города, а также то, что рядом с общественным пространством размещается одно из старейших городских учреждений здравоохранения – Красноярская межрайонная поликлиника №5», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году в сквере обещают установить скульптуру в честь докторов и медсестер – героев современности в белых халатах.

 

фото: gornovosti.ru 

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