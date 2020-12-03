В Красноярске проверили соблюдение правил парковки в местах для инвалидов

Сегодня в Международный день инвалидов сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.

Инспекторы ДПС проверили автомобильные парковки возле ряда социально значимых общественных мест, где имеются специально отведенные места для инвалидов, обозначенные соответствующими дорожными знаками и разметкой. Пользоваться преимуществом в указанных местах могут как люди с ограниченными возможностями, так и водители, перевозящие таких лиц. Однако заняты эти места нередко физически здоровыми автомобилистами, которые не хотят затруднять себя поиском парковки. Занимая даже часть парковочного места для инвалидов, водитель совершает административное правонарушение.

В ходе рейда инспекторами было выявлено более десяти фактов, когда на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, были припаркованы автомобили граждан, не имеющих отношения к данной категории. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 тысяч рублей, а если водителя в автомобиле нет, применяется принудительная эвакуация транспортного средства.

С начала года к ответственности за нарушение правил парковки на местах для инвалидов в Красноярске привлечено к ответственности более 3500 водителей.