В Красноярске выявили мошенничество при продаже квартир

В краевом центре следователи продолжают вести уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, 34-летний предприниматель в период с 2018 по 2020 годы заключал с жителями Красноярска предварительные фиктивные договоры купли-продажи, по которым потерпевшие могли купить квартиры в новостройках по выгодной цене. По информации Sibnovosti.ru, квартиры продавались в многоквартирном доме по адресу Калинина 41 Б (ЖК "Уютный дом", застройщик "МЕНТАЛ-ПЛЮС").

На самом деле, бизнесмен, занимающийся строительными материалами, не имел такого права, но гражданам он рассказывал, что квартиры получил в качестве оплаты за ранее оказанные застройщику услуги. Всего он обманул 32 человека, а сумма ущерба составила 43 миллиона рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следователи продолжают работать с документами, проводятся обыски в организации и допрашиваются свидетели из числа риелторов и застройщиков.