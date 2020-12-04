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В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении

Главная Общество
Красноярск
09:00 4 Декабря 2020
работа, сервис, услуги, почта
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С начала 2020 года юридическим и физическим лицам в Красноярском крае направлено около 28 тысяч электронных уведомлений. Количество пользователей услуги растет ежемесячно, на начало года услугой пользовались около 10 юридических лиц, по итогам 10 месяцев 2020 года их количество увеличилось в 10 раз. Среди крупных организаций-пользователей услуги – Ротекс-С, ПФР России по Ленинскому району г. Красноярска, Красноярскстат, УПФР в г. Ачинске, Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю и другие предприятия региона.

«Перевод уведомлений в цифровой формат позволяет повышать качество клиентского сервиса, а также сокращать нагрузку на почтальонов, которые, помимо доставки писем, печатных изданий и пенсионных выплат, разносят значительное количество уведомлений о доставке почтовых отправлений», - поделился заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Красноярского края Александр Гроо.

Электронное уведомление о вручении – это цифровой аналог бумажных уведомлений, при этом его стоимость на 25% ниже простого уведомления и на 70% –  заказного. Оно обладает той же юридической силой, что и его бумажная версия (подробнее о юридически значимой корреспонденции можно почитать в блоге Почты России на Хабре: https://habr.com/ru/company/posttech/blog/520382/).

Услуга позволяет получить полноценную скан-копию стандартного уведомления, на которой будет указана вся необходимая информация: кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление, его трек-номер и подпись получателя, свидетельствующая о вручении почтового отправления.

Чтобы скачать уведомление, нужно авторизоваться на портале pochta.ru по номеру телефона, который был указан при заказе услуги, или в личном кабинете юридического лица (https://otpravka.pochta.ru). Уведомление будет доступно в течение 6 месяцев. Для юридических лиц возможно массовое скачивание уведомлений по номеру партии.

Фото: Почта России
По материалам Почты России

В статье упоминаются:
Организации: АО «Почта России»
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