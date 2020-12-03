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В краевом центре временно закрыли бассейн медуниверситета

Главная Общество
Красноярск
14:29 3 Декабря 2020
красноярск, общество, спорт, запрет, в красноярске, вирус, эпидемия, университет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске специалисты краевого управления Роспотребнадзора на время закрыли бассейн «Медуза», который находится на улице Партизана Железняка, 1П и находится в ведении КрасГМУ.

В ведомстве пояснили, что на основании жалобы одного из посетителей были выявлены существенные нарушения санитарных и профилактических противовирусных мер. В результате проверки специалисты Роспотребнадзора выявили, что в холлах и раздевалках бассейна отсутствует специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, мало средств обеззараживания воздуха в здании и сотрудникам не измеряют температуру.

Работа бассейна приостановлена со вчерашнего дня. В ближайшее время Советский районный суд примет решение о санкциях в отношении нарушителей.  

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