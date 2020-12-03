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С 10 по 14 декабря в МВДЦ «Сибирь» пройдет «Рождественская ярмарка»

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Красноярск
12:56 3 Декабря 2020
ярмарка, красноярск, рождество, новый год
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На самой волшебной выставке года соберутся хендмейд-мастера со всей России, в том числе приедут умельцы из городов и районов Красноярского края.

«Рождественская ярмарка», как обычно, даст старт праздничному марафону мероприятий в Красноярске. Для гостей выставки организаторы проведут ежедневные розыгрыши от спонсоров по входным билетам, развлекательные конкурсы, состоятся выступления творческих коллективов.

Так, жителей и гостей Красноярска приглашают принять участие в детском конкурсе костюмов «Ах, карнавал!». Участниками конкурса могут стать ребятишки любого возраста, победителей будут выбирать в различных номинациях. Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить организационный взнос.

Кроме того, организаторы проведут еще несколько конкурсов. Одним из них, станет конкурс «Мама, папа, Я – рождественская семья», для участия в нем необходимо также зарегистрировать свою команду в составе трех человек (мама, папа и ребенок в возрасте от 4 до 6 лет), прийти на ярмарку 12 декабря, где всех участников конкурса будет ждать праздничный марафон заданий.

Побалуют призами и экспонентов ярмарки. Им предложат поучаствовать в конкурсе «Рождественский стенд». Для участия необходимо создать авторский дизайн своего выставочного стенда и украсить его в новогодней тематике в дни проведения ярмарки.

С подробными правилами участия в конкурсах вы можете ознакомиться на официальном сайте «Красноярской ярмарки» по ссылке.

Для тех, кто решил в этом году приобрести новогоднюю красавицу – пушистую елочку организаторы оформят сразу три больших стенда от участников выставки. На «Рождественской ярмарке» вы также сможете приобрести елочные и декоративные украшения для дома, сувениры и подарки для своих родных и близких.

Стоимость билета:

100 рублей (чт., пт., пн.)

150 рублей (сб., вс.)

Детям до 10 лет — вход свободный.

Детям с 10 до 14 лет — 50 рублей.

Для пенсионеров — 50 рублей.

Время работы:

10-14 декабря с 10.00 – 19.00

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