Красноярский бар даст скидку в честь провала питерского «Зенита» в Лиге чемпионов

Красноярский бар «Залечь на дно в Брюгге» группы компаний Berrywood Family даст скидку в честь провала питерского «Зенита» в Лиге чемпионов. Сегодня ночью сине-бело-голубые в гостях проиграли бельгийскому клубу «Брюгге» со счетом 0:3 и лишились всех шансов на евровесну. Команда из Санкт-Петербурга уже точно займет последнее место в группе F.

«Этот розыгрыш Лиги чемпионов для российских команд – полный провал. Чтобы хоть немного скрасить горечь поражения в Брюгге, мы предлагаем скидку на все меню в нашем баре «Залечь на дно в Брюгге». Питерцы – ведущий клуб страны и действующий чемпион России - там действительно «легли» – и по счету, и по качеству игры. Скидка 10% действует только сегодня, но зато на все меню, кроме акционных позиций», – рассказал о необычной акции глава Berrywood Family Дмитрий Журкин.