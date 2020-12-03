Организаторов вечеринок во время пандемии в Красноярском крае будут привлекать к ответственности

Губернатор Александр Усс предупредил об ответственности организаторов развлекательных мероприятий во время пандемии. В ходе совещания с руководителями муниципалитетов глава региона отметил положительный результат, который принесли рейды и проверки соблюдения мер профилактики коронавируса, а также сокращение работы учреждений досуга и общественного питания. При этом губернатор осудил тех, кто сейчас устраивает нелегальные дискотеки. Все нарушители должны быть наказаны.

«Кто-то, несмотря на запрет проведения корпоративных новогодних праздников, прямо на улице вручает прохожим приглашения на увеселительные мероприятия в кафе или ресторане. Ни один такой случай не должен остаться безнаказанным! Все муниципалитеты должны тесно сотрудничать с контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Расслабляться сейчас нельзя, нужно продолжать активную работу в этом направлении, поддерживать высокий уровень организованности и неотвратимости наказания тех, кто пренебрегает интересами безопасности и здоровьем окружающих», - отметил Александр Усс.

Напомним, на этой неделе о закрытии объявил клуб «ФЛЭТ», который игнорировал запрет на работу после 23:00. Происходящее в заведении организаторы называли «спортивными тренировками».



