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Цены на икру повысились на 40%

Главная Общество
Красноярск
10:23 3 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, инфляция, морепродукты, новый год, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Торговые сети сообщают о росте цен на икру. За последнее время стоимость новогоднего деликатеса выросла на 40%. Причиной называют слабую путину и меньший вылов рыбы. Цены в супермаркетах по акциям стартуют от 300 рублей за 100-грамовую банку, сообщает радио «Красноярск-Главный» со ссылкой на категорийного менеджера сети гастрономов Анастасию Ключникову. Икра более высокого качества стоит по 600-900 рублей за упаковку.

«Основное отличие в том, что икра может быть изготовлена из замороженного сырья или из охлажденного. Икра из замороженного сырья, может стоить немного дешевле, потому что так легче транспортировать до завода-фасовщика, который находится дальше от места вылова. Также важно обратить внимание на нормативный документ, по которому икра производится – по ГОСТу или по техусловиям», - сообщила Ключникова.

 

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