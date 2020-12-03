Детский сад на 270 детей построят в Железнодорожном районе Красноярска

Объявлены торги по поиску подрядчика для строительства детского сада в Железнодорожном районе. Возвести дошкольное учреждение планируют на ул. 8 марта, в районе парка Гагарина. Начальная цена контракта – 297 млн рублей. Детский сад будет рассчитан на 270 воспитанников.

Сад будет построен по типовому проекту – в Красноярске уже есть такое дошкольное учреждение на ул. Волжская. Это трехэтажное здание, которое сможет вместить 11 групп, наполняемостью от 20 до 27 человек.

Сдать объект планируют через год – 1 декабря 2021 года.

Осенью в Красноярске началось строительство детского сада в новом микрорайоне «Тихие Зори» на правобережье. Учреждение на 270 мест подрядчик должен сдать к 31 июля 2021 года. Этот объект строит 205 млн рублей.



