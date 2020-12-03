В Красноярском крае заработал единый короткий номер для вопросов по COVID-19

Звонок на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции теперь возможен по короткому номеру 122.

С марта в call-центр по единому телефону 8-800-100-53-19 обратились 300 тысячи жителей Красноярского края. Обратившихся консультируют специалисты министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края, Пенсионного фонда. Кроме того, красноярцам оказывают психологическую помощь, а также поддержку волонтеров.

«Теперь на территории Красноярского края заработал единый телефонный номер 122 по противодействию коронавирусной инфекции. На него можно позвонить как с мобильных, так и со стационарных телефонов, которые обслуживает компания Ростелеком», - сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.

В правительстве добавили, что звонок на короткий номер 122 бесплатный.