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В Красноярском крае заработал единый короткий номер для вопросов по COVID-19

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Красноярск
08:49 3 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Звонок на горячую линию по противодействию коронавирусной инфекции теперь возможен по короткому номеру 122.

С марта в call-центр по единому телефону 8-800-100-53-19 обратились 300 тысячи жителей Красноярского края. Обратившихся консультируют специалисты министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края, Пенсионного фонда. Кроме того, красноярцам оказывают психологическую помощь, а также поддержку волонтеров.

«Теперь на территории Красноярского края заработал единый телефонный номер 122 по противодействию коронавирусной инфекции. На него можно позвонить как с мобильных, так и со стационарных телефонов, которые обслуживает компания Ростелеком», - сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.

В правительстве добавили, что звонок на короткий номер 122 бесплатный.

 

 

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