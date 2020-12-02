В «Роеве-ручье» показали милые фотографии детеныша выдры

В парке флоры и фауны «Роев ручей» случилось пополнение в семействе выдр. Об этом рассказали в пресс-службе парка. Маленькая выдра родилась у самца Грея и самки Ассоль.

В пресс-службе сообщили, что малыш появился на свет в конце сентября и спустя два с половиной месяца он вышел в сопровождении мамы на прогулку.

В парке отметили, что рождение маленькой выдры – знаменательное событие, из-за того, что эти животные плохо размножаются в неволе.

«Прошло лето, наступила осень… в конце сентября из домика, где обычно ночуют выдры послышался писк. На свет появилось потомство. Это настоящее событие, ведь размножать выдр в неволе крайне сложно и мало кто может этим похвастать. Спустя два месяца, Ассоль показала замечательного детеныша, выйдя с ним на прогулку, познакомить с вольером, поиграть в снегу», - написали в группе парка.

В парке выдры появились еще в 2018 году. Там для них был построен специальный и просторный вольер с водопадом и водяной горкой.

Фото: "Роев Ручей"