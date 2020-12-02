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Красноярцы чаще всего переезжают в Краснодарский край

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Красноярск
16:33 2 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Красноярского края чаще всего переезжают в Краснодарский край. По данным Красноярскстата, на юг в этом году уехали 1 982 человека. Наш регион привлекателен для жителей Иркутской области – переехали более 930 человек. В целом, в этом году в Красноярский край прибыло населения больше, чем выбыло. Миграционный прирост составил 590 человек. Из других регионов России в край прибыли 24 264 человека. Это меньше чем в прошлом году на 3,3%.

«Из зарубежных стран в край прибыл 11 921 мигрант (больше на 0,6 процента, чем годом ранее). Пределы России покинули 9 554 человека (на 9,6 процента меньше прошлогоднего показателя). Красноярский край для жительства чаще всего выбирали граждане Таджикистана. С этой страной сложилось самое значительное положительное миграционное сальдо – 1 014 человек (прибыли 3 579 человек, выбыли 2 565 человек)», - сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Самое большое отрицательное сальдо статистики отмечают в миграционном обмене населением с Китаем: уехали из края 839 человек, прибыли 579 человек.

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