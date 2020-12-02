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Подозреваемый в организации убийства журналиста в Минусинске останется под стражей до конца февраля

Главная Общество
Красноярск
14:50 2 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Районный суд Минусинска продлил срок ареста для Исы Хашиева, которого подозревают, в том, что он выступил заказчиком убийства известного минусинского журналиста Дмитрия Покова.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что бизнесмен и экс-депутат останется под стражей еще на два месяца, до 22 февраля следующего года.

Напомним, месяц назад его задержали в аэропорту Шереметьево, откуда он планировать улететь в Ингушетию.  

По версии следствия, Иса Хашиев является основным заказчиком убийства главного редактора минусинского издания «Тон-М» Дмитрия Попкова. Преступление было совершено в мае 2017 года во дворе частного дома. Резонансное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

 

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