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Ученики выпускных классов вернутся в школы

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Красноярск
14:18 2 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне обсуждался вопрос об организации учебного процесса в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В режиме ВКС региональный министр образования Светлана Маковская провела совещание с руководителями районных и городских управлений образования. На нем была озвучена рекомендация вернуть выпускников 9-х и 11-х классов на очную форму обучения.

"Министерство образования рекомендует в Красноярске с 7 декабря для учеников 9-х и 11-х классов организовать обучение в стандартном очном формате, в других городах  -  вывести с дистанта учеников 5-х, 9-х и 11-х классов. Ребятам выпускных классов в этом году нужно будет сдавать экзамены и необходимо закрепление пройденного материала, а также консультации педагогов. Что касается пятиклассников, то им тоже очень сложно перестроиться на дистанционный формат, они только закончили начальную школу и не обладают необходимым уровнем самостоятельности", - сказала Светлана Маковская.

Однако, в закрытых городах – Железногорске и Зеленогорске, а также в Сосновоборске дистанционное образование продляется для всех классов средней и старшей школы.

Региональный министр отметила, что решение о формате обучения остается исключительно за муниципалитетами.

Напомним, до 6 декабря в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск ученики с 5-го по 11-й классы находились на дистанционном обучении. Однако ученики начальной школы продолжают обучаться очно.

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